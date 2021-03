Migliori serie Netflix di marzo, novità e classifica (Di lunedì 1 marzo 2021) Cosa promettono le Migliori serie Netflix del mese? In un programma che include anime (Pacific Rim: la zona oscura e DOTA: Dragon's Blood), documentari sportivi a tutta adrenalina (Last Chance U: Basketball e Formula 1: Drive to Survive: S3), un nuovo crime francese a suon di hip hop (Il leader), una sit com in cui La tata si traferisce nel moderno far west (Country Cofmort) e un reality a cui non daresti un euro, ma dato il tema potrebbe fare il botto (Mutuo o matrimonio?), spiccano due ritorni di quelli che escono e passano dritti sul podio della Netflix top 10 (Riverdale e Vikings), ma soprattutto il debutto della nuova serie dei padri de La Casa di carta e Vis à vis, questa volta in salsa Tarantino - Rodriguez. Il titolo è Sky Rojo ed è stato impossibile non aspettarlo con una certa agitazione ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Cosa promettono ledel mese? In un programma che include anime (Pacific Rim: la zona oscura e DOTA: Dragon's Blood), documentari sportivi a tutta adrenalina (Last Chance U: Basketball e Formula 1: Drive to Survive: S3), un nuovo crime francese a suon di hip hop (Il leader), una sit com in cui La tata si traferisce nel moderno far west (Country Cofmort) e un reality a cui non daresti un euro, ma dato il tema potrebbe fare il botto (Mutuo o matrimonio?), spiccano due ritorni di quelli che escono e passano dritti sul podio dellatop 10 (Riverdale e Vikings), ma soprattutto il debutto della nuovadei padri de La Casa di carta e Vis à vis, questa volta in salsa Tarantino - Rodriguez. Il titolo è Sky Rojo ed è stato impossibile non aspettarlo con una certa agitazione ...

