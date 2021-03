Mattia Santori delle Sardine è diventato la guida di Stanley Tucci nel nuovo format Cnn – Il video (Di lunedì 1 marzo 2021) Dalle Sardine alla mortadella. Il leader del movimento delle Sardine Mattia Santori riappare nei panni di guida enogastronomica emiliana di Stanley Tucci, nel programma targato Cnn Searching for Italy, nel quale l’attore americano di origine calabrese viaggia alla scoperta del cibo italiano. «Così semplice, così buona», commenta Santori assaggiando con Tucci una merenda a base di pane e mortadella in una salumeria tipica Bologna, città tra le tappe del format che andrà in onda stasera sul network statunitense. Oltre al capoluogo emiliano, tra le località che Tucci visiterà ci sono anche Milano, Roma, la Costiera Amalfitana, la Toscana e la Sicilia. video: ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Dallealla mortadella. Il leader del movimentoriappare nei panni dienogastronomica emiliana di, nel programma targato Cnn Searching for Italy, nel quale l’attore americano di origine calabrese viaggia alla scoperta del cibo italiano. «Così semplice, così buona», commentaassaggiando conuna merenda a base di pane e mortadella in una salumeria tipica Bologna, città tra le tappe delche andrà in onda stasera sul network statunitense. Oltre al capoluogo emiliano, tra le località chevisiterà ci sono anche Milano, Roma, la Costiera Amalfitana, la Toscana e la Sicilia.: ...

TruIeeIy : RT @gr_grim: Le #Sardine 'movimento spontaneo', hahahaha! ?????? \\ #credici - Magamag76377872 : RT @Cmmy3: Chi lo dice , ora , a quel genio di Mattia Santori , capo delle Sardine , che proclamava ' BIBBIANO E' UNO SLOGAN ' ? - La_Noche_del_10 : RT @simofons: 'Alt-left antifa wonnabe beta soyboy' fa ridere soprattutto perché sta parlando di Mattia Santori - LuigiF97101292 : RT @gr_grim: Le #Sardine 'movimento spontaneo', hahahaha! ?????? \\ #credici - fdecollibus : No scusatemi ma il cammeo di Stanley Tucci a Bologna che dice “If there is heaven it’s probably like this” e poi ma… -