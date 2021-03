L’Ue punta tutto sul passaporto vaccinale. E scoppia la polemica: “Chi controlla i dati?” (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Si chiama Digital Green Pass e non è altro che un passaporto vaccinale digitale per viaggiare in Europa. La Commissione Europea sta lavorando da giorni a una proposta legislativa ad hoc, da presentare “questo mese”, come scritto sui social dalla presidente Ursula von der Leyen. Con il Digital Green Pass si punta a “fornire la prova che una persona è stata vaccinata; dare i risultati dei test per coloro che ancora non sono stati vaccinati; dare informazioni sulla guarigione dalla Covid-19”, scrive von der Leyen. La presidente della Commissione Europa assicura poi che il “passaporto” in questione “rispetterà la protezione dei dati, la sicurezza e la privacy. Il Digital Green Pass dovrebbe facilitare le vite degli europei. Lo scopo è consentire gradualmente ai cittadini di muoversi in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Si chiama Digital Green Pass e non è altro che undigitale per viaggiare in Europa. La Commissione Europea sta lavorando da giorni a una proposta legislativa ad hoc, da presentare “questo mese”, come scritto sui social dalla presidente Ursula von der Leyen. Con il Digital Green Pass sia “fornire la prova che una persona è stata vaccinata; dare i risultati dei test per coloro che ancora non sono stati vaccinati; dare informazioni sulla guarigione dalla Covid-19”, scrive von der Leyen. La presidente della Commissione Europa assicura poi che il “” in questione “rispetterà la protezione dei, la sicurezza e la privacy. Il Digital Green Pass dovrebbe facilitare le vite degli europei. Lo scopo è consentire gradualmente ai cittadini di muoversi in ...

neur1ONE : RT @Luca_Gualtieri1: Non era mai accaduto che, come nel 2020, la #Cina superasse gli #Usa come partner commerciale dell’Unione Europea. Che… - Nonnepossopi1 : RT @Luca_Gualtieri1: Non era mai accaduto che, come nel 2020, la #Cina superasse gli #Usa come partner commerciale dell’Unione Europea. Che… - MassiMessi78 : RT @Luca_Gualtieri1: Non era mai accaduto che, come nel 2020, la #Cina superasse gli #Usa come partner commerciale dell’Unione Europea. Che… - BearBull89 : @Lantidiplomatic È a questo che punta la Russia,far si che i paesi della Ue usino Sputnik senza autorizzazione dell… - BearBull89 : @davcarretta Punta a venderlo agli stati singolarmente in modo tale da sfaldare ancora di più l'Ue.È una partita a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue punta Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE