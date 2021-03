Lesione all’adduttore per Ibrahimovic: stop di almeno due settimane. Il Milan riflette sul rinnovo (Di lunedì 1 marzo 2021) Brutte notizie in casa Milan. Si ferma Ibrahimovic. L’attaccante, da oggi a Sanremo e da domani sera ospite del Festival, sarà indisponibile a seguito dell’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo dopo un’ora della partita con la Roma e che gli costerà la sicura assenza sia nelle due gare nella settimana del Festival (con l’Udinese mercoledì e con il Verona domenica) sia soprattutto nella rivincita personale col Manchester United in Europa League. Il forfait all’andata degli ottavi di finale all’Old Trafford, l’11 marzo, pare certo, mentre è da verificare l’eventuale recupero per il ritorno del 18 marzo a San Siro. Il bollettino medico del Milan è netto: “Lesione del muscolo lungo adduttore sinistro, il calciatore verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina di giorni”. Ibra dovrebbe essere ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 1 marzo 2021) Brutte notizie in casa. Si ferma. L’attaccante, da oggi a Sanremo e da domani sera ospite del Festival, sarà indisponibile a seguito dell’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo dopo un’ora della partita con la Roma e che gli costerà la sicura assenza sia nelle due gare nella settimana del Festival (con l’Udinese mercoledì e con il Verona domenica) sia soprattutto nella rivincita personale col Manchester United in Europa League. Il forfait all’andata degli ottavi di finale all’Old Trafford, l’11 marzo, pare certo, mentre è da verificare l’eventuale recupero per il ritorno del 18 marzo a San Siro. Il bollettino medico delè netto: “del muscolo lungo adduttore sinistro, il calciatore verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina di giorni”. Ibra dovrebbe essere ...

Gazzetta_it : #Ibra, altra tegola: lesione all’adduttore, rischia tre settimane di stop - capuanogio : #Ibrahimovic si ferma per lesione all’adduttore e salterà il prossimo ciclo di partite #ManUtd compreso. Anche… - Libero_official : #Sanremo2021? L'ultimo dei problemi per #Pioli e #Milan: Zlatan #Ibrahimovic ha una lesione all'aduttore sinistro,… - dariodigennaro : #Ibrahimovic, lesione all’adduttore e tre settimane di stop... gli allenamenti a #Sanremo non sono più un problema… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Ibra, altra tegola: lesione all’adduttore, rischia tre settimane di stop -

