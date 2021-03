Le previsioni meteo del 1 marzo | temperature in discesa con foschia e nebbia

(Di lunedì 1 marzo 2021) Leper l’Italia di oggi, lunedì 1, sono ancora all’insegna dell’ingresso di aria fredda sulla Penisola, questo fattore determina una ulterioredellee la comparsa di nuvolosità diffusa con quota neve ai 1100 metri. Previste forti nebbie e foschie. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile non ha emesso bollettino di allerta Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso ieri, domenica 28 febbraio, e valido fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 1, la cartina dell’Italia è interamente verde. Non sono previste allertasu rischio idraulico ed idrogeologico. Essere consapevoli e preparati ...

Ancora alta pressione sull'Europa centrale, con flussi settentrionali secchi che garantiscono tempo stabile per la Liguria. Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per i prossimi giorni: Lunedì 1 marzo 2021 Al mattino locali addensamenti sui versanti padani centro occidentali, in diradamento. Altrove in prevalenza sereno. Primo Marzo, e la primavera in arrivo si sente proprio anche a Bergamo. Con Massimo Mazzoleni del Centro Meteo Lombardo vediamo se il bel tempo durerà.