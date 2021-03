Lazio, prove anti Torino: l’ex Immobile può riposare. Le ultime (Di lunedì 1 marzo 2021) La Lazio scende in campo Formello in attesa di capire se col Torino si giocherà o meno: le ultimissime dal quartier biancoceleste A Formello, la Lazio ha svolto allenamento senza sapere se la gara col Torino si disputerà o meno. La formazione di Inzaghi attende la decisione della Lega. Nel caso in cui si dovesse giocare il match, potrebbe riposare Immobile: in attacco possibile duo Caicedo-Correa. Marusic non si è allenato però potrebbe giocare: a sinistra uno tra Lulic e Fares. Radu ha svolto lavoro differenziato: per lui una corsetta blanda. Nel mirino ha messo la Juve. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Lascende in campo Formello in attesa di capire se colsi giocherà o meno: le ultimissime dal quartier biancoceleste A Formello, laha svolto allenamento senza sapere se la gara colsi disputerà o meno. La formazione di Inzaghi attende la decisione della Lega. Nel caso in cui si dovesse giocare il match, potrebbe: in attacco possibile duo Caicedo-Correa. Marusic non si è allenato però potrebbe giocare: a sinistra uno tra Lulic e Fares. Radu ha svolto lavoro differenziato: per lui una corsetta blanda. Nel mirino ha messo la Juve. Leggi su Calcionews24.com

