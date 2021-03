La Polizia si muove contro No vax e negazionisti Un 55enne di Massa Carrara è indagato per una decina di reati Istigava a manifestare in piazza e a bruciare le mascherine

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 1 marzo 2021) Gli investigatori della Digos di Milano, insieme agli specialisti dellapostale hanno perquisito nella serata di ieri, su ordine della sezione Distrettuale antiterrorismo del Tribunale di Milano, l’abitazione di un 51enne di. L’indagine che lo vede coinvolto riguarda una manifestazione No Vax, svoltasi il 20 febbraio scorso, a Milano, e promossa da Reopen Italia. L’uomo èper i seguentidi istigazione a delinquere, istigazione a disobbedire alle leggi, offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, vilipendio della Repubblica, ma anche propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa nonché per aver violato la violazioni le leggi di pubblica sicurezza. Il, in occasione della ...