Intesa Sanpaolo, nasce la nuova Direzione Agribusiness (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Il gruppo Intesa Sanpaolo ha lanciato la nuova Direzione Agribusiness, con l'obiettivo di potenziare i servizi dedicati al mondo dell'agricoltura e valorizzare il legame con i territori e le risorse provenienti dall'integrazione con UBI Banca. La Direzione, che rientra nella nuova configurazione della Divisione Banca dei Territori, avrà sede a Pavia e potrà contare su 85 filiali sul territorio nazionale e circa 1.000 specialisti a servizio di circa 80 mila clienti. Alla guida della Direzione è stato nominato Renzo Simonato, manager di lunga esperienza sviluppata all'interno del gruppo, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità in diversi ambiti, tra cui la Direzione Regionale Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino ...

