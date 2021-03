Governo: Salvini, 'bene, anche il Pd chiede di cancellare il codice degli appalti' (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "anche il Pd (col sindaco di Firenze) chiede di cancellare il codice degli appalti per aprire i cantieri. bene, avanti col modello Genova". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo le parole di Dario Nardella in un'intervista al Corriere della Sera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "il Pd (col sindaco di Firenze)diilper aprire i cantieri., avanti col modello Genova". Lo dice il leader della Lega Matteo, dopo le parole di Dario Nardella in un'intervista al Corriere della Sera.

fattoquotidiano : C’è già chi aumenta di peso e chi dimagrisce dopo l’avvio dell’esecutivo Draghi [di Antonello Caporale] - matteosalvinimi : #Salvini: Contento del completamento della squadra di governo e non perdiamo tempo: con il nostro sottosegretario a… - fattoquotidiano : MIRACOLO DRAGHI Sulle misure anti-Covid il governo Draghi agisce in piena continuità con quello di Giuseppe Conte.… - jacklamotta75 : RT @cassiamancini: @romatoday Di quella che qualche anno fa dichiarava che Mussolini avesse fatto cose buone? Poi si lamentano di Salvini a… - thinkngpolitics : @BufaloEma @agorarai @AlbertoBagnai Salvini fece cadere il governo gialloverde per niente. Si e' dimostrato un incapace. -