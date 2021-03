Golden Globe Awards 2021: trionfo di Laura Pausini. Ecco tutti i vincitori (Di lunedì 1 marzo 2021) La cerimonia di premiazione della 78ª edizione dei Golden Globe Awards, la prima edizione dell’era Covid, si è svolta su due sponde, New York e Los Angeles, condotta da Tina Fey e Amy Pohler. L’Italia è stata a suo modo una delle protagoniste della serata, grazie al premio assegnato ad una famosa cantante italiana: la migliore canzone dei Golden Globe Awards 2021 è Io sì (Seen) di Diane Warren cantata da Laura Pausini per il film con Sophia Loren La vita davanti a sè. Collegata da casa, Laura Pausini ha ringraziato in italiano e in inglese: “Sono così orgogliosa, ho la pelle d’oca. Grazie mille.” Ecco il video: #nocomment ... Leggi su trendit (Di lunedì 1 marzo 2021) La cerimonia di premiazione della 78ª edizione dei, la prima edizione dell’era Covid, si è svolta su due sponde, New York e Los Angeles, condotta da Tina Fey e Amy Pohler. L’Italia è stata a suo modo una delle protagoniste della serata, grazie al premio assegnato ad una famosa cantante italiana: la migliore canzone deiè Io sì (Seen) di Diane Warren cantata daper il film con Sophia Loren La vita davanti a sè. Collegata da casa,ha ringraziato in italiano e in inglese: “Sono così orgogliosa, ho la pelle d’oca. Grazie mille.”il video: #nocomment ...

ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - fanpage : #GoldenGlobes, con 'Io sì', #LauraPausini vince il Golden Globe per la miglior canzone originale - davidemaggio : E @LauraPausini si porta a casa il Golden Globe per #IoSi ???????????? #GoldenGlobes >>> ???? - Salepepe14 : RT @gayit: Golden Globe 2021, i vincitori: storico trionfo per Laura Pausini - Risveglio2mila : Laura Pausini vince il Golden Globe -