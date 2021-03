Giulia Salemi, l’accusa da chi meno te l’aspetti: “Importuni mio marito” (Di lunedì 1 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia Salemi è stata ospite a Live – Non è la D’Urso e si è scontrata con 5 sfere agguerrite: una di loro l’ha accusata pesantemente. Giulia Salemi ieri sera è stata ospite a Live – Non è la D’Urso dove si è scontrata con 5 sfere davvero agguerritissime tra le quali c’era anche Caterina Leggi su youmovies (Di lunedì 1 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stata ospite a Live – Non è la D’Urso e si è scontrata con 5 sfere agguerrite: una di loro l’ha accusata pesantemente.ieri sera è stata ospite a Live – Non è la D’Urso dove si è scontrata con 5 sfere davvero agguerritissime tra le quali c’era anche Caterina

CHENBAE45959461 : RT @ChaanelChanel: Tutte le pagine e chi le gestisce si stanno schierando dalla parte di Giulia. Come si suol dire, la classe non è acqua,… - CHENBAE45959461 : RT @valentinas9999: Hai dimostrato che per difendersi non si deve per forza attaccare ed essere maleducati! Sei stata fin troppo signora ed… - whoiszoey7 : RT @asiasinasce: “Non voglio incontrare Abraham per rispetto di Pier, che domani si gioca la finale. Gli voglio bene e non avrò problemi a… - Mia02756651 : RT @asiasinasce: “Non voglio incontrare Abraham per rispetto di Pier, che domani si gioca la finale. Gli voglio bene e non avrò problemi a… - Caffeuccioamaro : RT @_Maggieb_b: Cioè Giulia Salemi che ha avuto uomini come Collina, Lincoln, flirt con Sfera e ora è fidanzata con uno come Petrelli...Dev… -