Giudice Sportivo: 5 squalificati (tra cui Koulibaly), multa a Pellegrini e Pippo Inzaghi (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ arrivato il provvedimento del Giudice Sportivo per l’ultima giornata di campionato. Gli squalificati sono 5 (tra cui Koulibaly). multa per il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca e il tecnico del Benevento, Pippo Inzaghi. Ammonizione e multa per il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, in seguito alle proteste di ieri nel corso della sfida persa contro il Milan. 1.500 euro di multa per il 7 giallorosso, “sanzione aggravata perché capitano della squadra” scrive il Giudice Sportivo. Squalifica per una gara, invece, per gli espulsi Koulibaly del Napoli e Likogyannis del Cagliari, mentre dovranno scontare ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ arrivato il provvedimento delper l’ultima giornata di campionato. Glisono 5 (tra cui).per il capitano della Roma, Lorenzo, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca e il tecnico del Benevento,. Ammonizione eper il capitano della Roma, Lorenzo, in seguito alle proteste di ieri nel corso della sfida persa contro il Milan. 1.500 euro diper il 7 giallorosso, “sanzione aggravata perché capitano della squadra” scrive il. Squalifica per una gara, invece, per gli espulsidel Napoli e Likogyannis del Cagliari, mentre dovranno scontare ...

sportli26181512 : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo per la 25^ giornata: Il giudice sportivo ha fermato cinque… - napolista : Giudice Sportivo: 5 squalificati (tra cui Koulibaly), multa a Pellegrini e Pippo Inzaghi Il tecnico del Benevento… - CalcioWebPuglia : Giudice Sportivo Serie C Ottava Giornata Ritorno 27 Febbraio 2021 - milansette : Giudice sportivo - Castillejo diffidato, terza sanzione per Saelemaekers - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, cinque calciatori squalificati per un turno -