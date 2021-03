Foto di guerra: nipoti di soldato inglese cercano bimba sfamata nel ’44 (Di lunedì 1 marzo 2021) l nonno si chiamava Harry Rodney ed è morto nel 2012 a 94 anni. Nel settembre del 1944 il soldato Harry stava combattendo con i Royal Scots nella zona di Borgo San Lorenzo (Firenze) quando lui e altri militari trovarono una bambina sola, nascosta in una casa e affamata. La riportarono dalla sua famiglia. Harry e gli altri soldati rubarono del cibo dal Naafy (The Navy, Army and Air Force Institutes) e lo portarono alla famiglia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 marzo 2021) l nonno si chiamava Harry Rodney ed è morto nel 2012 a 94 anni. Nel settembre del 1944 ilHarry stava combattendo con i Royal Scots nella zona di Borgo San Lorenzo (Firenze) quando lui e altri militari trovarono una bambina sola, nascosta in una casa e affamata. La riportarono dalla sua famiglia. Harry e gli altri soldati rubarono del cibo dal Naafy (The Navy, Army and Air Force Institutes) e lo portarono alla famiglia L'articolo proviene da Firenze Post.

