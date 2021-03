Fiamme negli occhi | i Coma_Cose a Sanremo 2021

(Di lunedì 1 marzo 2021) I Coma Cose segnano il loro esordio acon il brano “”: riusciranno ad infiammare anche i telespettatori? Oltre che sul lavoro, Francesca Mesiano e Fausto Lama (alias i Coma Cose) una coppia lo sono anche nella vita reale. E dal prossimo 2 Marzo utilizzeranno il palco del Festival diper dichiararsi amore eterno con una canzone, “”, dal sapore contemporaneo e il ritmo incalzante. E’ un amore, quello tra Francesca e Fausto, tutt’altro che lirico ma che anzi si rifà ad immagini estremamente quotidiane come il tostapane, la grattugia per il formaggio e il basilico sul balcone che brucia al sole come lo sguardo di una persona innamorata. “Quando ti sto vicino sento che perdo il baricentro” sarà ...

