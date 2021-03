F1, il Covid causa un buco da 386 milioni di dollari: necessario tagliare costi e attirare l’attenzione del pubblico (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ un momento difficile per tutti: il Covid non ha un impatto sulla salute per tutti, ma anche sul benessere economico collettivo. Il Circus della F1 non fa eccezione è questo e il 2020 è costato caro in termini di perdite. Stando a quanto è emerso dal report pubblicato, Liberty Media ha evidenziato un buco di 386 milioni di dollari nel 2020. Un dato che non stupisce dal momento che l’emergenza sanitaria ha costretto i gestori del Circus a non poter compensare le spese con la vendita dei biglietti per l’assenza del pubblico e gli eventi promozionali legati ai weekend andati in scena l’anno passato. Pertanto il fatturato, in crescita costante negli ultimi anni, si è quasi dimezzato segnando un -43%: dai due miliardi di dollari record del 2019 ai 1145 milioni del 2020, ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ un momento difficile per tutti: ilnon ha un impatto sulla salute per tutti, ma anche sul benessere economico collettivo. Il Circus della F1 non fa eccezione è questo e il 2020 è costato caro in termini di perdite. Stando a quanto è emerso dal report pubblicato, Liberty Media ha evidenziato undi 386dinel 2020. Un dato che non stupisce dal momento che l’emergenza sanitaria ha costretto i gestori del Circus a non poter compensare le spese con la vendita dei biglietti per l’assenza dele gli eventi promozionali legati ai weekend andati in scena l’anno passato. Pertanto il fatturato, in crescita costante negli ultimi anni, si è quasi dimezzato segnando un -43%: dai due miliardi direcord del 2019 ai 1145del 2020, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid causa Cosa sappiamo di Covaxin, il vaccino Covid sviluppato in India In tutta l'Asia, un crescente numero di Paesi ha avviato campagne vaccinazione anti - Covid. L'India, insieme alla Cina, è stata tra le prime a implementare piani di immunizzazione, ...previsto a causa ...

Coronavirus, Repubblica Ceca al collasso (e verso Sputnik): tutti gli errori di Praga La campagna elettorale si è svolta fortemente all'insegna del Covid, delle restrizioni e dell'odio ... Ma tra i fattori più spesso indicati come causa del disastro ceco c'è il successo delle misure che ...

Covid, Galli: "C'è il rischio nuova ondata pesante di infezioni" La Repubblica Covid-19, Grecia: vaccinati tutti gli abitanti di Kastellorizo “Alle isole remote della Grecia è stata assegnata la priorità a causa del rischio che i piccoli centri medici fossero sopraffatti da gravi casi di Covid-19. E quanto si legge sulla pagina Facebook “ G ...

Festival di Sanremo, le mascherine sono “made in Campania” Quella di quest'anno sarà senza dubbio un’edizione “inedita” del Festival di Sanremo a causa dell'emergenza Covid-19 e delle restrizioni imposte ...

