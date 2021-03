Direzione Pd | ok unanime al voto sulla parità di genere Le donne dem chiedono una vicesegretaria per il partito

(Di lunedì 1 marzo 2021) Conclusa la seconda fase dellanazionale del Pd, ilguarda ora alla all’Assemblea del 13 e 14 marzo. Cauto il segretario dem Nicola Zingaretti che, però, bacchetta i suoi: «Il 4 marzo del 2018 abbiamo avuto la più drammatica sconfitta del dopoguerra e l’esito di quella sconfitta è stato un governo con un mix fortissimo di populismo e nazionalismo». Poi “rivendica” i risultati: «Abbiamo una rivoluzione nel sistema politico nella quale la Lega rinnega la sua stessa identità. E noi dovremmo vivere questo tempo con la cenere in testa, come fossimo sconfitti? Non è così. Abbiamo superato e tirato fuori l’Italia da una condizione di pericolo democratico». Zingaretti conclude chiedendo unità: «Non possiamo vivere i prossimi mesi con fuori una battaglia politica e noi implosi in una discussione tutta interna, occorre un salto in ...

