Covid, via libera Regioni al nuovo Dpcm. Firma entro domani (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Dopo l’invio al Governo del parere “interlocutorio” da parte delle Regioni, non essendo emersi paletti rispetto alla bozza del decreto, è attesa nelle prossime ore, e comunque entro domani, la Firma del nuovo Dpcm in vigore fino al 6 aprile 2021. La Conferenza delle Regioni ha dato un sostanziale via libera al Dpcm, sottolineando tra le parti positive lo spostamento al lunedì dell’entrata in vigore delle misure e l’istituzione di una cabina per la modifica dei 21 parametri. Tra i miglioramenti chiesti nel parere ci sarebbero la richiesta di una distinzione più puntuale tra attività che rischiano di aumentare la mobilità e altre più compatibili alla lotta al Covid e una maggiore attenzione alla scuola. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Dopo l’invio al Governo del parere “interlocutorio” da parte delle, non essendo emersi paletti rispetto alla bozza del decreto, è attesa nelle prossime ore, e comunque, ladelin vigore fino al 6 aprile 2021. La Conferenza delleha dato un sostanziale viaal, sottolineando tra le parti positive lo spostamento al lunedì dell’entrata in vigore delle misure e l’istituzione di una cabina per la modifica dei 21 parametri. Tra i miglioramenti chiesti nel parere ci sarebbero la richiesta di una distinzione più puntuale tra attività che rischiano di aumentare la mobilità e altre più compatibili alla lotta ale una maggiore attenzione alla scuola. ...

