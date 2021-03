Barcellona, comunicato polizia catalana dopo arresto Bartomeu: “Massima collaborazione da parte del club” (Di lunedì 1 marzo 2021) dopo il comunicato ufficiale del Barcellona in merito all’arresto dell’ex presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu e di altri tre dirigenti, arriva anche quello dei Mossos d’Esquadra. “Oggi alcuni agenti dell’Área Central de Delitos Económicos della División de Investigación Criminal (DIC) sono intervenuti in nome di un’investigazione circa presunti reati contro il patrimonio e di ordine socioeconomico. Questo intervento si è concretizzato in quattro arresti e cinque perquisizioni in differenti spazi, tanto presso società come presso privati cittadini, in cerca di materiale utile per l’indagine. Una di queste perquisizioni è avvenuta in alcuni spazi degli uffici del Camp Nou. Da parte dei Mossos d’Esquadra vogliamo sottolineare la collaborazione del ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021)ilufficiale delin merito all’dell’ex presidente blaugrana Josep Mariae di altri tre dirigenti, arriva anche quello dei Mossos d’Esquadra. “Oggi alcuni agenti dell’Área Central de Delitos Económicos della División de Investigación Criminal (DIC) sono intervenuti in nome di un’investigazione circa presunti reati contro il patrimonio e di ordine socioeconomico. Questo intervento si è concretizzato in quattro arresti e cinque perquisizioni in differenti spazi, tanto presso società come presso privati cittadini, in cerca di materiale utile per l’indagine. Una di queste perquisizioni è avvenuta in alcuni spazi degli uffici del Camp Nou. Dadei Mossos d’Esquadra vogliamo sottolineare ladel ...

