A Draghi un consiglio pratico per organizzare la vaccinazione (Di lunedì 1 marzo 2021) Gli esempi sono davanti agli occhi. Quel tanto vituperato Boris Johnson ha vaccinato 20 milioni d'inglesi e il numero di contagiati è sceso del 40% nell'ultima settimana. Negli Stati Uniti, ringraziando quel fuori corso di Trump, un americano su cinque è stato vaccinato, il triplo dell'Europa e già si vedono spiragli di remise en forme dell'economia. Poi ci sarebbe da dire di Israele. Un parterre che fa pensare quanto la sovranità sanitaria sia vincente rispetto alla comunità di stati per ottenere i vaccini e iniettarli. Non è solo questione annosa di avere i vaccini. In Italia ci sarebbero pure. Ma centinaia di migliaia di dosi sono in frigorifero perché non si sa dove e come farli. Quelle lunghe file di anziani che attendono la puntura sotto il sole cocente dimostrano come la sindrome della mala organizzazione abbonda, come sempre, nel nostro Paese. Sebbene vi siano i mezzi e le ...

