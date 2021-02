Vaccino Italia, via ai test di e-Vax: fatto nel nostro Paese, ha molti vantaggi (Di domenica 28 febbraio 2021) eVax Vaccino Italia: questo è un potenziale ritrovato contro il virus, completamente concepito sul nostro territorio. Si cercano volontari. Vaccino Italia, parte la sperimentazione di e-Vax, il ritrovato messo a punto da Takis e Rottapharm Biotech. Si tratta di due aziende farmaceutiche con sede rispettivamente a Roma ed a Monza. Il primo soggetto che riceverà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 28 febbraio 2021) eVax: questo è un potenziale ritrovato contro il virus, completamente concepito sulterritorio. Si cercano volontari., parte la sperimentazione di e-Vax, il ritrovato messo a punto da Takis e Rottapharm Biotech. Si tratta di due aziende farmaceutiche con sede rispettivamente a Roma ed a Monza. Il primo soggetto che riceverà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lucfontana : Vaccino, la situazione in Europa e in Italia (via @Corriere) - TgLa7 : #Covid, #Pfizer: 40 milioni di dosi in Italia entro l'anno. Ad Kerkola: #vaccino Pfizer non disponibile tramite intermediari - repubblica : Coronavirus, dagli Usa arriva il quarto vaccino. “Solo una dose, sarà la svolta”: Sì definitivo della Fda a Johnson… - DGaleoni : RT @Libero_official: Il #vaccino a 720mila persone che non erano tra i #beneficiari. I numeri della campagna non tornano - silviaguerrini : RT @Telebari: Covid, vaccino Johnson & Johnson: prime dosi in Italia ad aprile. Poi 27 milioni entro dicembre - #Bari #Notizie https://t.co… -