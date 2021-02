Sampdoria-Atalanta, le probabili formazioni del match (Di domenica 28 febbraio 2021) L’Atalanta dovrà fare a meno di pedine importanti contro la Sampdoria, mentre Claudio Ranieri decide di rivoluzionare l’attacco L’Atalanta dopo la partita contro il Real Madrid, dovrà ritrovare le forze per la 23° giornata di Serie A in vista della trasferta di Genova. La Sampdoria di Ranieri sta disputando infatti un ottimo campionato ed ha avuto una settimana piena per preparare questa partita. In classifica l’Atalanta si trova al quinto posto e potrebbe approfittare dello scontro tra Roma e Milan di stasera per cercare di superare i giallorossi in classifica. QUI Sampdoria Ranieri per la difesa sceglie la coppia formata da Yoshida e Tonelli, visto che Colley non è al 100%. Terzini Bereszynski e Augello. A centrocampo Ekdal e Thorsby con Jankto e Candreva sulle fasce. In ... Leggi su zon (Di domenica 28 febbraio 2021) L’dovrà fare a meno di pedine importanti contro la, mentre Claudio Ranieri decide di rivoluzionare l’attacco L’dopo la partita contro il Real Madrid, dovrà ritrovare le forze per la 23° giornata di Serie A in vista della trasferta di Genova. Ladi Ranieri sta disputando infatti un ottimo campionato ed ha avuto una settimana piena per preparare questa partita. In classifica l’si trova al quinto posto e potrebbe approfittare dello scontro tra Roma e Milan di stasera per cercare di superare i giallorossi in classifica. QUIRanieri per la difesa sceglie la coppia formata da Yoshida e Tonelli, visto che Colley non è al 100%. Terzini Bereszynski e Augello. A centrocampo Ekdal e Thorsby con Jankto e Candreva sulle fasce. In ...

