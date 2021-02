Roma-Milan 1-2: Rebic risolve il tiro al bersaglio rossonero, l’inseguimento all’Inter prosegue (Di domenica 28 febbraio 2021) Rossoneri avanti solo con un rigore di Kessie e raggiunti da Veretout, il croato spreca diverse occasioni poi segna nella ripresa Leggi su corriere (Di domenica 28 febbraio 2021) Rossoneri avanti solo con un rigore di Kessie e raggiunti da Veretout, il croato spreca diverse occasioni poi segna nella ripresa

