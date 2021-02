Pierpaolo Pretelli preoccupato per suo fratello dopo la notizia del bebè in arrivo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 28 febbraio 2021) E’ bene ricordare che quello che si sta vivendo nella casa del GrandeVIP 5 è un gioco e che si possono quindi fare battute e scherzare su quello che accade nel reality. Diverso dovrebbe essere l’atteggiamento nei confronti di chi partecipa in qualche modo al reality, come contorno. E’ il caso di Giuliodiche nella diretta di venerdì sera ha deciso di annunciare davanti a 3 milioni di persone che presto diventerà padre. Una scelta molto criticata, per la quale sono piovute polemiche anche sui social. Ecco su questo aspetto, si può anche scegliere di dire qualcosa, visto che Giulio è stato in qualche modo protagonista del GF VIP 5, tra pessime uscite, interviste discutibili, ospitate in tv. Ma non possiamo in nessun modo commentare la decisione di diventare padre così giovane, ...