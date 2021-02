Ostia | un' altra domenica da folla record E a Fiumicino scatta la pedonalizzazione

(Di domenica 28 febbraio 2021)di sole e di zona gialla a Roma e nel Lazio e, come era prevedibile,presa d'assalto in una giornata dal sapore primaverile. Traffico intenso sul lungomare e tante persone in spiaggia. ...

Il Messaggero

Ma non solo ad, tutto il litorale romano registra presenze da record, o quasi: Fiumicino, Fregene fino a Passoscuro. Intanto a Fiumicino è scattata alle 8 fino alle 18 la pedonalizzazione di ...Infine, su disposizione del Tribunale di Roma, sempre i carabinieri della Stazione dihanno arrestato un 20enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari percausa. Il ...Domenica di sole e di zona gialla a Roma e nel Lazio e, come era prevedibile, Ostia presa d’assalto in una giornata dal sapore primaverile. Traffico intenso sul lungomare e tante persone ...Tre persone, tutti uomini, di 20, 28 e 68 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Ostia in tre diverse circostanze per violenza contro le loro rispettive compagne o ex compagne. Il ...