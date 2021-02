Netflix, tutte le novità in arrivo a marzo 2021! (Di domenica 28 febbraio 2021) Durante il mese di marzo approderanno su Netflix tanti nuovi titoli, alcuni dei quali particolarmente attesi. Tra questi c’è sicuramente la quarta stagione del teen drama Riverdale, disponibile a partire dal primo marzo. Stessa data per Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jennifer Mathieu su “una timida sedicenne che pubblica una fanzine anonima denunciando il sessismo nella scuola che frequenta“. Dal tre potrete invece vedere Martin Eden, film del 2019 ambientato a Napoli tra il biennio rosso e gli anni ’70 presentato alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia dove Luca Marinelli ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Dal 4 sarà sulla piattaforma Pacific Rim: The Black, serie televisiva anime basata sui primi due film di ... Leggi su isaechia (Di domenica 28 febbraio 2021) Durante il mese diapproderanno sutanti nuovi titoli, alcuni dei quali particolarmente attesi. Tra questi c’è sicuramente la quarta stagione del teen drama Riverdale, disponibile a partire dal primo. Stessa data per Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jennifer Mathieu su “una timida sedicenne che pubblica una fanzine anonima denunciando il sessismo nella scuola che frequenta“. Dal tre potrete invece vedere Martin Eden, film del 2019 ambientato a Napoli tra il biennio rosso e gli anni ’70 presentato alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia dove Luca Marinelli ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Dal 4 sarà sulla piattaforma Pacific Rim: The Black, serie televisiva anime basata sui primi due film di ...

imantartide : Hanno messo the Big Bang theory su Netflix e mi sembra un chiaro segnale che io debba iniziare un rewatch di tutte 11 le stagioni - mmaadsounds : ma se io mi guardassi miraculous? ci sono tutte le stagioni su netflix - TwitGinger : Scoprite insieme a noi tutte le novità in arrivo sul catalogo @NetflixIT a marzo, compreso #Riverdale 4! - IsabellaDaragon : RT @gilamalfa: È iniziato su tutte le TV il martellamento Sanremo, non c'è pace dopo averci frantumato i coglioni col virus adesso continua… - mogliedistiles : non io che avrò visto tutte le serie possibili e immaginabili su Disney channel perchè ancora non avevo netflix haha -