Lukaku: “Con partite così possiamo dare segnali agli altri, ma la stagione è ancora lunga” (Di domenica 28 febbraio 2021) Romelu Lukaku, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la grande prestazione dei nerazzurri contro il Genoa: “Stiamo crescendo, siamo primi in classifica ed è una buona sensazione per noi. Non dobbiamo mollare, l’anno scorso in queste partite abbiamo perso, quest’anno stiamo crescendo e sono contento per la vittoria. Ora pensiamo al Parma, non sarà facile”. Quanto è bello vedere il Milan con tranquillità?“partite così sono opportunità per dare segnali agli altri, ma la stagione è lunga. Cresciamo partita dopo partita, oggi era un test importante dopo due vittorie. Potevamo perdere ma abbiamo fatto tre gol senza subirne. È buono per il futuro”. Foto: Instagram personale ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Romelu, ha parlatoai microfoni di Sky Sport dopo la grande prestazione dei nerazzurri contro il Genoa: “Stiamo crescendo, siamo primi in classifica ed è una buona sensazione per noi. Non dobbiamo mollare, l’anno scorso in questeabbiamo perso, quest’anno stiamo crescendo e sono contento per la vittoria. Ora pensiamo al Parma, non sarà facile”. Quanto è bello vedere il Milan con tranquillità?“sono opportunità per, ma la. Cresciamo partita dopo partita, oggi era un test importante dopo due vittorie. Potevamo perdere ma abbiamo fatto tre gol senza subirne. È buono per il futuro”. Foto: Instagram personale ...

Inter : ?? | LU-LA #Lautaro è il 2° straniero più giovane di sempre a segnare una marcatura multipla in A in un… - ZZiliani : Ma il colpo di scena è stato semmai vederlo in campo contro #Spezia e #Inter due giornate (e 6 punti in meno) fa. C… - infoitsport : Fuga Inter con Lukaku trascinatore: Conte a +10 dalla Juve - infoitsport : Pagelle - Lukaku colossale, Conte con il joystick. Lautaro strapperebbe applausi - danielebauce : @Meggyorgoglio beh dai, niente di eccezionale. Sicuramente lo farà anche #lukaku con l'inter fra qualche mese :-) -