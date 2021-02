LOL | Chi ride è fuori Prossimamente lo show comico italiano su Amazon Prime Video

(Di domenica 28 febbraio 2021) LOL: Chiè lochesbarcherà sulla piattaforma digitale di. Sarà prodotto da ‘Endemol Shine Italy‘ ed è un adattamento della popolare serie giapponese ‘HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental‘, prodotta e interpretata da Hitoshi Matsumoto, che trascina dieci comici in una “battaglia di risate”. Questo format ha avuto un ottimo successo e per questo motivo è stato replicato in esclusiva perMessico (condotto da Eugenio Derbez) e Australia (condotto da Rebel Wilson). Recentemente, inoltre, parrebbe essere stato annunciato anche per l’Europa e, più precisamente, dovrebbe coinvolgere la Germania, la Spagna e la Francia. LOL: Chiè ...

Si chiamerà LOL: Chi ride è fuori e come potete vedere dall'immagine in testata, vanterà un cast di tutto rispetto. Non c'è ancora una data ufficiale di debutto ma sappiamo che arriverà entro l'anno in corso e abbiamo pure un inedito teaser trailer.