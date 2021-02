L’essere umano è una specie a rischio estinzione Anche senza virus

Leggi su formiche

(Di domenica 28 febbraio 2021) Siamo consapevoli della probabilità che prima o poi l’umanità è destinata a estinguersi. Le cause che prendiamo in considerazione sono tante – almeno tra quelle che siamo in grado di prevedere in questo momento storico – per esempio un meteorite come quello che avrebbe provocato la fine dei dinosauri, cambiamenti climatici radicali troppo rapidi (riconducibili all’opera dell’uomo, della natura, o del Sole), e una guerra globale con armi potentissime. Come abbiamo appena imparato, basterebbeuna causare la nostra. Vi è un’altra ipotesi, molto concreta ma poco studiata: la scomparsa degli spermatozoi. Il numero degli spermatozoi sta infatti, diminuendo. Tra le diverse cause da considerare vi è la massiccia prein natura di sostanze chimiche che danneggiano il sistema ormonale, rallentando ...