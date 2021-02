Le regole per le regioni in zona rossa (Di domenica 28 febbraio 2021) Saranno valide da domani in Molise e Basilicata, in base alle ultime ordinanze firmate dal ministro della Salute Leggi su ilpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Saranno valide da domani in Molise e Basilicata, in base alle ultime ordinanze firmate dal ministro della Salute

lauraboldrini : È tornato a casa @iacopo_melio dopo aver finalmente sconfitto il Covid. Una notizia bellissima. 'Come sempre: fac… - AlbertoBagnai : Ricordate quando nove anni fa vi spiegai che il debito acquistato dalla banca centrale è a interessi zero per lo St… - crocerossa : ?? Aggiornate le regole per il contenimento del #Covid19. Ecco le disposizioni per la mobilità fino al 27 marzo. ?? - PiramideRossa : RT @lauraboldrini: È tornato a casa @iacopo_melio dopo aver finalmente sconfitto il Covid. Una notizia bellissima. 'Come sempre: facciamo… - cesarebrogi1 : RT @lauraboldrini: È tornato a casa @iacopo_melio dopo aver finalmente sconfitto il Covid. Una notizia bellissima. 'Come sempre: facciamo… -