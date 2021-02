Lazio-Torino, oggi la decisione della Lega sul possibile rinvio (Di domenica 28 febbraio 2021) oggi la Lega di Serie A dirà la sua sulla gara di martedì tra Lazio e Torino: la sensazione è che si giocherà I biancocelesti vogliono mettere subito nel dimenticatoio la partita persa ieri contro il Bologna e ripartire in campionato. Martedì, infatti, ci sarà Lazio Torino, un altro match fondamentale per la corsa Champions. Tuttavia, c’è ancora qualche dubbio circa questa partita: nei giorni scorsi sono spuntate diverse positività al Covid-19 nella rosa granata, che hanno già causato il rinvio della sfida contro il Sassuolo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Secondo quanto riportato da TuttoSport, oggi la Lega di Serie A si esprimerà sulla gara di martedì, valevole ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021)ladi Serie A dirà la sua sulla gara di martedì tra: la sensazione è che si giocherà I biancocelesti vogliono mettere subito nel dimenticatoio la partita persa ieri contro il Bologna e ripartire in campionato. Martedì, infatti, ci sarà, un altro match fondamentale per la corsa Champions. Tuttavia, c’è ancora qualche dubbio circa questa partita: nei giorni scorsi sono spuntate diverse positività al Covid-19 nella rosa granata, che hanno già causato ilsfida contro il Sassuolo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Secondo quanto riportato da TuttoSport,ladi Serie A si esprimerà sulla gara di martedì, valevole ...

mauroberruto : Tweet muto. (giusto per segnalare che non è sempre obbligatorio dar aria ai denti) #inzaghi #FVCG #SFT #Lazio - FTuttobene : RT @asrsupporter: Il commento di Inzaghi sul Torino è veramente da vomito. Quelli non si allenano da giorni, non possono preparare la parti… - gazzettaGranata : Lazio-Torino si gioca o no? La decisione può arrivare oggi #TorinoFC #FVCG #SFT - gazzettaGranata : Tuttosport: “Lazio-Torino la lega decide oggi” #TorinoFC #FVCG #SFT - gazzettaGranata : Se Lazio-Torino si giocherà i granata dovranno dimostrare di essere più forti del Covid e dei regolamenti #TorinoFC… -