Highlights e gol Olympique Marsiglia-Lione 1-1, Ligue 1 2020/2021 (VIDEO) (Di lunedì 1 marzo 2021) L’Olympique Marsiglia di Arkadiusz Milik ferma il Lione nel big match della 27^ giornata di Ligue 1. Al Velodrome un calcio di rigore dell’ex centravanti del Napoli pareggia i conti sull’1-1 dopo il gol del vantaggio di Toko-Ekambi. Nella ripresa rosso per l’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Lucas Paquetá. Rivedi i gol e le migliori azioni della gara. LA CRONACA DEL MATCH IL GOL DI MILIK L’ESPULSIONE DI PAQUETÁ SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) L’di Arkadiusz Milik ferma ilnel big match della 27^ giornata di1. Al Velodrome un calcio di rigore dell’ex centravanti del Napoli pareggia i conti sull’1-1 dopo il gol del vantaggio di Toko-Ekambi. Nella ripresa rosso per l’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Lucas Paquetá. Rivedi i gol e le migliori azioni della gara. LA CRONACA DEL MATCH IL GOL DI MILIK L’ESPULSIONE DI PAQUETÁ SportFace.

filadelfo72 : Highlights Napoli-Benevento 2-0: Video Gol 24ª Giornata di Serie A - AngoloNews2018 : Highlights Napoli-Benevento 2-0: Video Gol 24ª Giornata di Serie A - sportli26181512 : Marsiglia-Lione 1-1: E' pari e patta tra Olympique Marsiglia e Olympique Lione nel match valevole per la ventisette… - sportli26181512 : Villarreal-Atletico Madrid 0-2: Preziosa vittoria con tanto di clean sheet per l'Atletico Madrid. Nel match della v… - Matteo_003 : @andrebazzi Non ho visto la partita, ma leggendo le statistiche e i vari commenti posso immaginare la partita orrib… -