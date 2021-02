Daydreamer | anticipazioni | la soap turca sfida Sanremo Can vuole smascherare Yigit per ‘riconquistare’ Sanem

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 28 febbraio 2021) Can eCan (Can Yaman) e(Demet Ozdemir)no2021. Questa settimana, torna infatti su Canale 5 il serale di– Le Ali del Sogno, programmato per mercoledì 3 marzo 2021, giorno in cui andrà in onda la seconda serata della kermesse canora. Negli episodi in oggetto, sarà chiaro che Can non ha ancora dimenticato, motivo per cui sognerà di avere una famiglia, con tanto di bimba, insieme a lei. Tuttavia, prima di cercare di coronare il suo sogno d’amore, il Divit si porrà un altro obiettivo:l’editore(Utku Ates), che considererà responsabile della distruzione del manoscritto die, di conseguenza, della loro rottura avvenuta un anno prima. Ecco le ...