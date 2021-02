Covid | Iacopo Melio lascia l’ospedale | “Ho vinto io”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 28 febbraio 2021) “Hoio”. Dopo 27 giorni di ricovero per, consigliere del Partito democratico nel Consiglio regionale della Toscana, 28enne disabile fondatore della onlus #Vorreiprendereiltreno, hatoSan Giuseppe di Empoli (Firenze) ed tornato a casa. “È stata dura ma ce l’ho fatta, sono stato più forte. Sono negativo – affermain un lungo post sul suo profilo Facebook – Questo non significa che sia tutto finito, anzi: ho sconfitto il virus, ma non i suoi effetti e tutto ciò che hato. Perché il bastardo ti cambia, nel corpo e nella testa, e l’unica cosa certa è che non si torna più come prima. Sarà un recupero lungo e lento, alla ricerca di un equilibrio precario che più volte, in queste settimane, mi ha portato a ...