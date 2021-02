Chi è il figlio di Paolo Rossi, Alessandro, il primogenito del campione (Di domenica 28 febbraio 2021) È scomparso a 64 anni Paolo Rossi, lasciando un altro vuoto nel mondo del calcio. Il campione dei mondiali 1982 è venuto a mancare a causa di un tumore ai polmoni, lasciando la moglie e i suoi tre figli: papà di due ragazze, Sofia Elena e Maria Vittoria, Paolo Rossi ha dato per primo il figlio maschio, Alessandro, nato proprio in quel magico anno – l’82 – dal primo matrimonio con Simonetta Rizzato. “Sono nato nell’82, un anno storico. Probabilmente l’anno più bello della vita di mio papà: oltre al Mondiale la nascita del figlio. Un’annata indimenticabile che rimarrà nel cuore di tutti”, ha dichiarato Alessandro. Il figlio della leggenda del calcio italiano oggi ha 38 anni e nella vita è un geometra. Ha lavorato con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) È scomparso a 64 anni, lasciando un altro vuoto nel mondo del calcio. Ildei mondiali 1982 è venuto a mancare a causa di un tumore ai polmoni, lasciando la moglie e i suoi tre figli: papà di due ragazze, Sofia Elena e Maria Vittoria,ha dato per primo ilmaschio,, nato proprio in quel magico anno – l’82 – dal primo matrimonio con Simonetta Rizzato. “Sono nato nell’82, un anno storico. Probabilmente l’anno più bello della vita di mio papà: oltre al Mondiale la nascita del. Un’annata indimenticabile che rimarrà nel cuore di tutti”, ha dichiarato. Ildella leggenda del calcio italiano oggi ha 38 anni e nella vita è un geometra. Ha lavorato con ...

