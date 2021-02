Bonus asilo nido, partono le domande: a chi spetta e come richiederlo (Di domenica 28 febbraio 2021) Sul sito dell’Inps è possibile fare richiesta del Bonus asilo nido: a chi spetta l’incentivo e come richiederlo La procedura per richiedere il Bonus asilo nido è online. L’incentivo spetta ai genitori di figli nati, affidati o adottati, dal 1° gennaio 2016. Esso ha l’obiettivo di andare a sostenere le spese per l’asilo o supportare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Sul sito dell’Inps è possibile fare richiesta del: a chil’incentivo eLa procedura per richiedere ilè online. L’incentivoai genitori di figli nati, affidati o adottati, dal 1° gennaio 2016. Esso ha l’obiettivo di andare a sostenere le spese per l’o supportare L'articolo proviene da Inews.it.

AFAntoAnt : RT @AlekosPrete: Sonia Fregolent, senatrice leghista ed ex sindaco di Sernaglia della Battaglia ha ottenuto il 'Bonus centri estivi' di 240… - LorellaBrusa : RT @Patronato_Inca: Bonus asilo nido: Inps attiva la procedura per le domande: È online la procedura che consente di presentare e consultar… - TTNHEC : RT @AlekosPrete: Sonia Fregolent, senatrice leghista ed ex sindaco di Sernaglia della Battaglia ha ottenuto il 'Bonus centri estivi' di 240… - PatriziaF68 : RT @AlekosPrete: Sonia Fregolent, senatrice leghista ed ex sindaco di Sernaglia della Battaglia ha ottenuto il 'Bonus centri estivi' di 240… - afradoc : RT @AlekosPrete: Sonia Fregolent, senatrice leghista ed ex sindaco di Sernaglia della Battaglia ha ottenuto il 'Bonus centri estivi' di 240… -