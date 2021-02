Benji (senza Fede) a FqMagazine: “Cantare da solista è una sfida con me stesso. Bella Thorne? Con lei mi sento invincibile, ecco il nostro segreto” (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo lo scioglimento del duo Benji & Fede, Benjamin Mascolo ha deciso di provare la strada da solista con il nome d’arte B3N. È uscito il primo Ep “California” che contiene 6 tracce, compreso il singolo “Finché le stelle non brillano”. È la prima metà di un album a due anime la cui seconda parte uscirà verso l’estate. “Questo canta? Ma non suonava e basta? È quello che si domanderanno tutti ascoltando questo album”, racconta a FqMagazine B3N. Preoccupato del giudizio degli altri per il tuo debutto da solista?All’inizio un pochino sì, soprattutto quando ho deciso di fare questo passo. Mi sono convinto perché alla fine questo sono io, la mia voce può essere imperfetta ma ho imparato ad amarla e a lavorarci costantemente per migliorare. Avevo bisogno di trovare un nuovo stimolo e mettermi in gioco in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo lo scioglimento del duo, Benjamin Mascolo ha deciso di provare la strada dacon il nome d’arte B3N. È uscito il primo Ep “California” che contiene 6 tracce, compreso il singolo “Finché le stelle non brillano”. È la prima metà di un album a due anime la cui seconda parte uscirà verso l’estate. “Questo canta? Ma non suonava e basta? È quello che si domanderanno tutti ascoltando questo album”, racconta aB3N. Preoccupato del giudizio degli altri per il tuo debutto da?All’inizio un pochino sì, soprattutto quando ho deciso di fare questo passo. Mi sono convinto perché alla fine questo sono io, la mia voce può essere imperfetta ma ho imparato ad amarla e a lavorarci costantemente per migliorare. Avevo bisogno di trovare un nuovo stimolo e mettermi in gioco in ...

fenjiarm_asme : Oggi ad Amici era così emozionato, si vedeva. Si vede anche quanto ci tiene e quanto vuole credere in sé stesso. È… - OuterSpace_C : Ho apprezzato tantissimo @Benji_Mascolo che canta live ad Amici senza nascondersi dietro un playback come fanno mol… - _bravelou : @Benji_Mascolo no comunque vederti senza chitarra oggi é stato stranissimo lo ammetto peró la tua voce ???? - jenniesbadlands : .@Benji_Mascolo come ti sei sentito a cantare da solo e senza la chitarra per la prima volta? - Enzaa_benedetto : @Benji_Mascolo @AmiciUfficiale E così strano vedere te da solo in tv senza il tuo “amico di 100 avventure” ma ti am… -