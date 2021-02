Atalanta, Gasperini: 'Ilicic è un buono, figuriamoci se fa l'offeso' (Di domenica 28 febbraio 2021) GENOVA - Squalificato ma comunque presente in tribuna per seguire la sua Atalanta , Gian Piero Gasperini ha detto la sua a Sky Sport dopo il successo esterno sulla Sampdoria : "All'inizio loro hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 febbraio 2021) GENOVA - Squalificato ma comunque presente in tribuna per seguire la sua, Gian Pieroha detto la sua a Sky Sport dopo il successo esterno sulla Sampdoria : "All'inizio loro hanno ...

Atalanta_BC : ??? Gian Piero #Gasperini: 'Abbiamo voglia di fare bene' ?? 'We want to do well' Exclusive interview ??… - Fprime86 : RT @CorSport: ?? #Atalanta, #Gasperini: '#Ilicic è un buono, figuriamoci se fa l'offeso' - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Atalanta, #Gasperini: 'Rapporto con #Ilicic? In questi giorni l'ho ignorato...' - tuttosport : #Atalanta, #Gasperini: 'Rapporto con #Ilicic? In questi giorni l'ho ignorato...' - CorSport : ?? #Atalanta, #Gasperini: '#Ilicic è un buono, figuriamoci se fa l'offeso' -