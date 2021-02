NoiNotizie : Andria, assembramenti: vigile urbano, 'sindaco così non ce la possiamo più fare'. Giovanna Bruno: situazione assurd… - LaGazzettaWeb : Andria, vigile scrive alla sindaca: «Non ce la faccio più contro gli assembramenti» -

Ultime Notizie dalla rete : Andria vigile

Lo dichiara in una nota la sindaca di, Giovanna Bruno. 'La bella stagione - dice - ... Mi ha scritto unurbano, scoraggiato: 'Sindaco, così non ce la possiamo più fare. É una lotta impari, ...Mi ha scritto unurbano, scoraggiato: 'Sindaco, così non ce la possiamo più fare. É una lotta impari, ci chiamano simultaneamente da molteplici parti della città per intervenire su situazioni ...ANDRIA - «La situazione degli assembramenti è assurda e inqualificabile. Inciviltà allo stato puro, irresponsabilità. Non posso definire diversamente quanto si sta verificando nella nostra città e in ...SALENTO - Nessuna irregolarità nelle somministrazioni del vaccino anticovid in questa prima fase di vaccinazioni. Sono gli esiti delle verifiche avviate dai ...