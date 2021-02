Volley, Preliminari playoff, programma 2a giornata (Di sabato 27 febbraio 2021) Domenica prossima, saranno di scena i Preliminari playoff di Superlega, con la disputa della 2a giornata, dopo che gli incontri di andata hanno visto la vittoria di tutte le squadre di casa. Per qualche formazione potrebbe essere l’ultima speranza di poter entrare nella griglia del tabellone principale e non finire nel calderone delle squadre che giocheranno in seguito la fase per la conquista del quinto posto. Preliminari playoff Tornano quindi domenica i Preliminari playoff di Superlega, dopo la disputa la settimana scorsa della prima giornata. Può essere già passaggio del turno per Modena, Milano e Piacenza vittoriose in gara1, mentre per le loro avversarie, rispettivamente Ravenna, Verona e Padova, sarà l’occasione per trovare il riscatto e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Domenica prossima, saranno di scena idi Superlega, con la disputa della 2a, dopo che gli incontri di andata hanno visto la vittoria di tutte le squadre di casa. Per qualche formazione potrebbe essere l’ultima speranza di poter entrare nella griglia del tabellone principale e non finire nel calderone delle squadre che giocheranno in seguito la fase per la conquista del quinto posto.Tornano quindi domenica idi Superlega, dopo la disputa la settimana scorsa della prima. Può essere già passaggio del turno per Modena, Milano e Piacenza vittoriose in gara1, mentre per le loro avversarie, rispettivamente Ravenna, Verona e Padova, sarà l’occasione per trovare il riscatto e ...

