Richarlison | dal provino con le scarpe in prestito fino all’Everton | “Non potevo fallire Non avevo i soldi per tornare indietro”

Nel corso di una bella ed interessante intervista rilasciata ai canali ufficiali dell'Everton, l'attaccante brasiliano Richarlison ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita privata e non. Il giocatore, ora tra i più importanti nel panorama calcistico mondiale, si è soffermato sul primo provino fatto in carriera che gli permise di entrare nel club America Mineiro all'età di 17 anni. Dalle difficoltà economiche passate all'exploit in Europa, fino al grande feeling con "il professore" Carlo Ancelotti.

