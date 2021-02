“Non è romantico?”: trama e cast (Di sabato 27 febbraio 2021) “Non è romantico?” è una commedia romantica prodotta da Warner Bros e distribuita da Netflix alla fine del 2019; nel cast troviamo grandi nomi come Rebel Wilson, Liam Hemsworth e Adam DeVine. Il film è tutto da godere, tra grasse risate e spunti di riflessione sulla posizione lavorativa delle donne al giorno d’oggi. Non sai cosa guardare questa sera su Netflix? La pandemia e il tempo forzato dentro casa ci Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 27 febbraio 2021) “Non è?” è una commedia romantica prodotta da Warner Bros e distribuita da Netflix alla fine del 2019; neltroviamo grandi nomi come Rebel Wilson, Liam Hemsworth e Adam DeVine. Il film è tutto da godere, tra grasse risate e spunti di riflessione sulla posizione lavorativa delle donne al giorno d’oggi. Non sai cosa guardare questa sera su Netflix? La pandemia e il tempo forzato dentro casa ci Articolo completo: dal blog SoloDonna

grazialeporati : RT @MySwitzerland_i: #SettimanaDeiBorghiSvizzeri ???? Soglio: Giovanni Segantini affermò che questo borgo era 'la soglia del paradiso'. Un in… - Stef_Shymoon : Da sognatrice #rosmello #exrosmello chiedo: abbiamo visto un'amicizia ambigua a cavallo con un amore romantico, ca… - cipensoio_es : RT @MySwitzerland_i: #SettimanaDeiBorghiSvizzeri ???? Soglio: Giovanni Segantini affermò che questo borgo era 'la soglia del paradiso'. Un in… - valeria59442330 : Sandro non è romantico per niente...però amo il fatto che la notte prima di coricarsi mette la bottiglia dell’acqua… - lamorsfigato : Io sarò un romantico e anche uno che sogna Sembrerò ridicolo ma ormai sono così No, non posso fingere e quando ti v… -