Movida, caos assembramenti a Roma e Napoli: vie dello shopping invase (Di domenica 28 febbraio 2021) Napoli, 27 febbraio 2021 Tante persone in giro per lo shopping a Napoli a via Roma. Il lungomare, invece, è abbastanza vuoto. Le immagini della città. Leggi su leggo (Di domenica 28 febbraio 2021), 27 febbraio 2021 Tante persone in giro per loa via. Il lungomare, invece, è abbastanza vuoto. Le immagini della città.

mattinodinapoli : Meno contagi a scuola, si va verso riapertura Ma a S. Maria C. V. stretta al caos movida - Last_e_basta : @DarioCi8 @Mokita30 Io vivo a torino da 25 anni , ho cresciuto mia figlia, per lo più da sola . Vivo in zona Gariba… - Borderline_24 : #Bari, assembramenti senza controllo: caos #Movida a Torre a Mare - Scisciano : Napoli, caos e assembramenti per la movida al Centro Storico e ai Quartieri Spagnoli. Vagoni strapieni nelle metro:… - ViviCampania : Caos e assembramenti per la movida al Centro Storico e ai Quartieri Spagnoli, vagoni strapieni nelle metro -… -