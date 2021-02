mattinodinapoli : #milano, spunta “la discoteca” all'aperto in Darsena: assembramenti e poche mascherine - infoitscienza : Milano, spunta il 'giorno nero'. Quando ci sarà picco di contagi - Ale_De_Chirico : Milano, spunta il 'giorno nero'. Quando ci sarà picco di contagi - Italia_Notizie : Milano, spunta il 'giorno nero'. Quando ci sarà picco di contagi - pazzesca_milano : RT @mikhailo_lou: “ha la spunta blu, prima fra non c’è l’aveva.” #tzvip #tzlateshow -

Ultime Notizie dalla rete : Milano spunta

Il Messaggero

...della sfilata - online allaFashion week - in uno spazio che ricorda proprio quello dei film di fantascienza, tra tunnel siderali, astronavi e piramidi di vetro rotanti da cuiun ...Mentre sui socialuna richiesta per vederlo alla conduzione di Xfactor , nel frattempo è stata confermata la sua presenza in una puntata di " Avanti un altro !"."I cambiamenti sono una grande opportunità per andare oltre i confini" dice Paul Andrew che, nel disegnare la nuova collezione per Salvatore Ferragamo, guarda al futuro immaginato da classici sci-fi c ...Lorenzo Serafini, Direttore Creativo di Philosophy, racconta a Fanpage.it la nuova collezione Autunno/Inverno 21-22 che ha sfilato in versione digitale alla Milano Fashion Week. Dalle ispirazioni ai c ...