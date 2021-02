Live non è la D’Urso chiude in anticipo, la conduttrice brinda con i fan: “Vi racconto la verità” – Video (Di sabato 27 febbraio 2021) Prima le indiscrezioni, poi la conferma ufficiale di Mediaset. Live non è la D’Urso chiuderà in anticipo ma, ne è certa la conduttrice, tornerà la prossima stagione. Barbara D’Urso dopo gli articoli e i comunicati degli ultimi giorni ha deciso di parlare apertamente con i fan in un Video su Instagram. Nella clip la D’Urso “brinda con i fan” e riporta la sua verità: “Brindiamo insieme perché ora è ufficiale, posso parlare almeno con voi – dice – Come sapete, Live non è la D’Urso va avanti ancora cinque puntate, poi si ferma qualche puntata prima per ricominciare la prossima stagione”. Tutto è già scritto, “nero su bianco”, insiste la conduttrice. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Prima le indiscrezioni, poi la conferma ufficiale di Mediaset.non è larà inma, ne è certa la, tornerà la prossima stagione. Barbaradopo gli articoli e i comunicati degli ultimi giorni ha deciso di parlare apertamente con i fan in unsu Instagram. Nella clip lacon i fan” e riporta la sua: “Brindiamo insieme perché ora è ufficiale, posso parlare almeno con voi – dice – Come sapete,non è lava avanti ancora cinque puntate, poi si ferma qualche puntata prima per ricominciare la prossima stagione”. Tutto è già scritto, “nero su bianco”, insiste la. Nel ...

