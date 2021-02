L'isola dei famosi 2021, i naufraghi ufficializzati nel cast e le ultime indiscrezioni (Di sabato 27 febbraio 2021) L'isola dei famosi 2021 partirà in prima serata su Canale 5 tra pochi giorni e, intanto, sono trapelati il primo spot pubblicitario e i nomi dei naufraghi che sono confermati nel cast del reality show. Lo spot che circola ora sulla pagina Instagram del gioco Mediaset immortala la conduttrice Ilary Blasi, il che le ufficializza il ruolo di timoniera per la nuova isola dei famosi. L'isola dei famosi 2021 parte a marzo Ormai è ufficiale, L'isola dei famosi 2021 aprirà i battenti il 15 marzo 2021, così come è emerso nello spot pubblicitario che anticipa la messa in onda del reality su Canale 5. Nello spot in questione, condiviso su Instagram con gli ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 27 febbraio 2021) L'deipartirà in prima serata su Canale 5 tra pochi giorni e, intanto, sono trapelati il primo spot pubblicitario e i nomi deiche sono confermati neldel reality show. Lo spot che circola ora sulla pagina Instagram del gioco Mediaset immortala la conduttrice Ilary Blasi, il che le ufficializza il ruolo di timoniera per la nuovadei. L'deiparte a marzo Ormai è ufficiale, L'deiaprirà i battenti il 15 marzo, così come è emerso nello spot pubblicitario che anticipa la messa in onda del reality su Canale 5. Nello spot in questione, condiviso su Instagram con gli ...

