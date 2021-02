Gisele Bündchen | dodici anni da moglie di Tom Brady | «Non c’è nessuno che ami più di te»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 27 febbraio 2021) Dodici anni di matrimonio, per un amore lungo tre lustri. Gisele Bündchen, che all’indomani del Super Bowl ha festeggiato via social la vittoria del marito, ha voluto ribadire online quanto ami Tom Brady, conosciuto nel 2006 e sposato tre anni più tardi. «Buon anniversario, amore mio. Non posso credere che siano già trascorsi dodici anni. Ne abbiamo passate tante, e siamo cresciuti tanto insieme. Non c’è niente che io ami più di te e della nostra famiglia e non c’è nessuno oltre te con cui vorrei passare tutta la mia vita. Te amo», ha scritto online l’ex modella, convolata a nozze con il quarterback il 26 febbraio 2009.