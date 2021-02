Elizabeth Taylor | i segreti beauty dell’eterna diva dagli occhi viola

(Di sabato 27 febbraio 2021) Capricciosa, proprio come una vera, otto matrimoni alle spalle e una passione per i diamanti. Ma il tratto distintivo dierano i suoi, intensi e magnetici, naturalmente esaltati da una doppia fila di ciglia naturali che le ha permesso di non indossare mai il mascara. Altri suoidi bellezza? Il rossetto rosso, ciliegia per la precisione, una precisissima linea spessa di sopracciglia e solo un velo di blush. Idi Lizguarda le foto ...

45acpjoe : RT @pampam77019344: “Mi sono sposata otto volte perché la mia moralità mi impedisce di avere delle avventure.” #LizTaylor #27febbraio 1932… - Rc95_inv : RT @pampam77019344: “Mi sono sposata otto volte perché la mia moralità mi impedisce di avere delle avventure.” #LizTaylor #27febbraio 1932… - fraurolo121 : RT @pampam77019344: “Mi sono sposata otto volte perché la mia moralità mi impedisce di avere delle avventure.” #LizTaylor #27febbraio 1932… - pampam77019344 : “Mi sono sposata otto volte perché la mia moralità mi impedisce di avere delle avventure.” #LizTaylor #27febbraio 1… - mao59 : 27 febbraio 1932, Hampstead Garden Suburb, Londra, Regno Unito nasceva la grande e bellissima Elizabeth Taylor. ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Elizabeth Taylor

L'Unione Sarda

Santo San Gabriele Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1930 Joanne Woodward 19321954 Mal Link Sponsorizzato - Proverbio La modestia è madre d'ogni creanza Link Sponsorizzato - Accadde oggi 1949 Chaim Weizmann viene eletto primo presidente di Israele 1990 due ...... alle prese con una donna che, per i gioielli OTT e gli occhiali da sole oversize che indossava negli anni d'oro, è stata più volte definita laitaliana. La storia di Patrizia ...Inglese di nascita, americana di adozione, Elizabeth “Liz” Taylor la vocazione per il cinema la scopre da bambina: nel 1943, a undici anni, è la protagonista femminile del celebre “Torna a casa Lassie ...Protagonista del film di Ridley Scott sul delitto Gucci, Lady Gaga è arrivata a Roma per le riprese con un look da vera diva anni Sessanta.