Daydreamer anticipazioni 3 marzo 2021, Sanem accetta di ospitare Can (Di sabato 27 febbraio 2021) Can sembra essere determinato a ritrovare l'amore che c'era tra lui e Sanem, infatti in questo nuovo episodio vedrete il protagonista di Daydreamer arrivare a manomettere lui stesso la sua imbarcazione, al solo scopo di poter prolungare la sua permanenza ad Istanbul. Ma questo non gli basterà, infatti chiederà a Sanem di essere ospitato. La Aydin accetta relegandolo nel capanno con l'obbligo di sistemarlo per renderlo adatto alla sua temporanea presenza nella tenuta.

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni Il Segreto, anticipazioni dall'1 al 5 marzo: la delusione di Pepa Spread the love Anticipazioni "Il Segreto", puntate dall'1 al 5 marzo 2021. Che cosa vedremo nelle repliche della ...spazio pomeridiano sulla rete ammiraglia di Mediaset al fenomeno turco " DayDreamer " ...

Daydreamer anticipazioni dall'1 al 5 marzo 2021 Nuovi colpi di scena accadono nel sequel della narrazione della complicata storia d'amore tra Can e Sanem. Yigit è messo con le spalle al muro, mentre Divit rischia la vita.

DayDreamer, anticipazioni sull'episodio di lunedì 1 marzo Mediaset Play Il Segreto, anticipazioni dall’1 al 5 marzo: la delusione di Pepa Anticipazioni “Il Segreto”, puntate dall’1 al 5 marzo 2021. Che cosa vedremo nelle repliche della prossima settimana su Rete 4 alle ...

Daydreamer domenica 28 febbraio: anticipazioni di domani-La5 Daydreamer domenica 28 febbraio: ecco trama e anticipazioni dei tre episodi di Daydreamer Le ali del sogno domani su La5 con Can e Sanem.

