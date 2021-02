Covid, sale l’indice Rt: la stretta in 5 Regioni e l’allarme sui contagi a scuola (Di sabato 27 febbraio 2021) Da lunedì 1° marzo Lombardia, Piemonte e Marche in fascia arancione. In zona rossa Basilicata e Molise. Raggiunti ancora i 20 mila casi. La preoccupazione per le varianti Leggi su corriere (Di sabato 27 febbraio 2021) Da lunedì 1° marzo Lombardia, Piemonte e Marche in fascia arancione. In zona rossa Basilicata e Molise. Raggiunti ancora i 20 mila casi. La preoccupazione per le varianti

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - AngeloR54671811 : RT @FrancoScarsell2: “Riapriremo i cinema con restrizioni se i contagi da covid resteranno bassi ma se l’indice contagiosita’ tendera’ ad a… - Mora20La : In casa per il Covid da 18 giorni, con sintomi da 10, anche abbastanza gravi, a soli 26 anni senza patologie pregre… - BeppeRusso_ : RT @FAntonioli: #Covid L'indice Rt calcolato da @StefanoTerna per @mondo_economico sale a 1,35 #Piemonte a 1,5 @ISSalute_it e @MinisteroSal… - BeppeRusso_ : RT @PietroTerna: A -