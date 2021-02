Coronavirus, assembramenti sui Navigli a Milano nell’ultimo weekend in zona gialla: intervengono i carabinieri – Le immagini (Di sabato 27 febbraio 2021) Aperitivo con assembramento il penultimo giorno di zona gialla a Milano prima che le nuove restrizioni anti-Covid entrino in vigore. I carabinieri sono intervenuti per bloccare l’accesso ai Navigli principali dove si concentrano bar e ristoranti, e per assicurarsi che i locali stessero chiudendo entro le 18. Nell’area si sono registrati molti assembramenti, oltre a un clima di nervosismo. In mattinata il sindaco della città, Beppe Sala aveva dato voce a tutta la sua preoccupazione per «l’arrivo della terza ondata» denunciando la presenza di «gruppi di persone assembrate e senza mascherina». Da lunedì Milano come tutta la Lombardia tornerà in zona arancione. Navigli-I Navigli-II-1 Navigli-III ... Leggi su open.online (Di sabato 27 febbraio 2021) Aperitivo con assembramento il penultimo giorno diprima che le nuove restrizioni anti-Covid entrino in vigore. Isono intervenuti per bloccare l’accesso aiprincipali dove si concentrano bar e ristoranti, e per assicurarsi che i locali stessero chiudendo entro le 18. Nell’area si sono registrati molti, oltre a un clima di nervosismo. In mattinata il sindaco della città, Beppe Sala aveva dato voce a tutta la sua preoccupazione per «l’arrivo della terza ondata» denunciando la presenza di «gruppi di persone assembrate e senza mascherina». Da lunedìcome tutta la Lombardia tornerà inarancione.-I-II-1-III ...

